“Son argollas”: Álvaro Ballero lanza potente confesión sobre los tatuajes que se hizo junto a su nueva pareja

Además, el chico reality admitió que formalizó la relación con Valentina Schnitzer a los 8 días de conocerse.

Este viernes, Álvaro Ballero reveló detalles inéditos sobre los tatuajes que se hizo junto a su nueva pareja, Valentina Schnitzer.

Además, el chico reality también se sinceró sobre este nuevo romance, reconociendo que formalizó la relación a los 8 días de conocerse.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

En conversación con Jet Set de Prensa Chilena, Álvaro dijo: “El del antebrazo representa la constelación del día que le escribí por primera vez a Valentina para que viniera a ver a Vito, que es mi gato que adopté; eso fue el 20 de julio”.

En esa misma línea, agregó: “Nosotros empezamos a pololear el 28 de julio, todo intenso, todo rápido”.

Respecto de los detalles del diseño, Álvaro confesó que existe una razón mística detrás: “Me hice una limpieza de estas limpiezas espirituales y ella me recomendó que usara una cruz egipcia de amuleto”.

“Es una cruz que representa la protección, y en vez de comprarme un amuleto que, en verdad, a mí no me gusta usar collares, decidí tatuármela dentro de la misma constelación”, explicó Ballero.

Finalmente, el chico reality reconoció que en el dedo anular de la mano izquierda “nos hicimos argollas que tienen una estrella y también tienen que ver con la constelación; la diferencia es que la de ella es más finita”.