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AHORA | Bus del sistema Red se incendia en acceso a la Costanera Norte: se mantiene tránsito restringido

Voluntarios de bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Un bus del sistema de transporte público RED se incendió este viernes en la comuna de Vitacura, hecho que mantiene el tránsito restringido en la Costanera Norte.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia ocurrió en el sector del enlace Tabancura, en dirección al poniente, lo que está generando una alta congestión en el lugar.

Noticia en desarrollo…

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