AHORA | Bus del sistema Red se incendia en acceso a la Costanera Norte: se mantiene tránsito restringido

Voluntarios de bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas

Un bus del sistema de transporte público RED se incendió este viernes en la comuna de Vitacura, hecho que mantiene el tránsito restringido en la Costanera Norte.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia ocurrió en el sector del enlace Tabancura, en dirección al poniente, lo que está generando una alta congestión en el lugar.

Ahora (17:11) restricción de pista de ingreso en @CostaneraNorte_ al poniente, sector enlace Tabancura, debido a fuego en vehículo mayor. Procedimiento de bomberos en el lugar. Precaución hacia este punto por visibilidad reducida por humo. #Vitacura https://t.co/krr84uWfaY — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 23, 2026

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