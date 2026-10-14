“Hoy me sostuve con…”: Cony Capelli reapareció en redes sociales con potente mensaje tras cruce con el padre de su bebé

La bailarina incluso sorprendió a sus seguidores tras evaluar la posibilidad de estudiar una carrera profesional.

Este miércoles, Cony Capelli reapareció en redes sociales tras haber arremetido contra el padre de su bebé, Sebastián Daroch.

La bailarina había confirmado que atraviesa una “situación de mucha angustia” durante su etapa gestacional y recibió múltiples muestras de apoyo tras compartir una sensible reflexión.





¿Qué dijo Cony Capelli?

A través de su cuenta de Instagram, Capelli compartió una publicación que dice “Eres una buena mamá” y luego aseguró: “Hoy me sostuve con esas burbujitas que siento en mi vientre”.

Todo esto tras haber confesado que a las 19 semanas de gestación sintió por primera vez a su bebé, lo que también se puede percibir como un aleteo de mariposa “que transita de un lado para otro haciéndose presente”.

“Gracias al nuevo amor de mi vida por llegar a mí. Gracias también a mí, Constanza, por ser una mujer increíble, inteligente, luchadora, cariñosa, leal, por tener la fuerza y valentía que requiere ser mamá hoy en día en un mundo como el que está”, comentó Cony.

La bailarina agradeció a todos aquellos que forman parte de su día a día y dedicó emotivas palabras para ellos.

“Me puedo jactar de que son buenos seres humanos y tremendos amigos. Y siempre recuerda que si tienes lindos seres humanos a tu lado es porque tú también lo eres y mereces”, detalló Capelli.

Acto seguido, aseguró que se encuentra en una nueva etapa de su vida para “recuperar el poder que dejé en otras manos”.

Finalmente, la bailarina reveló que llora de emoción constantemente tras darse cuenta de que siente a su bebé con mayor frecuencia e impactó a sus seguidores tras plantearse la posibilidad de estudiar una carrera.

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