“Nadie está realmente preparado…”: Cony Capelli emociona con íntimas imágenes de su embarazo

“Tú estás preparada para enfrentar lo que se viene con la mejor actitud. Disfruta el camino”, le comentó Gala Caldirola tras el emotivo posteo en redes sociales.

Constanza Capelli emocionó a sus seguidores de las redes sociales al compartir íntimas imágenes correspondientes al segundo trimestre de su embarazo.

Junto con mostrar lo que han sido sus últimos días, la bailarina también reveló parte de la ecografía en la que le informaron el sexo de su bebé, noticia que venía anunciando desde inicios de semana.

Cony Capelli emociona con imágenes de su embarazo

“Nadie está realmente preparado para lo que no ha vivido“, escribió la ganadora de Gran Hermano en su último post de Instagram junto a una serie de fotografías.





Dichas imágenes mostraron a Capelli comiendo postres, disfrutando del atarceder, mostrando su nuevo departamento, haciendo trekking y su más reciente ecografía , dando cuenta de los primeros rasgos faciales que se han formado en el bebé.

Ante esto, Gala Caldirola le comentó: “Tú estás preparada para enfrentar lo que se viene con la mejor actitud. Disfruta el camino“.

Asimismo, cientos de personas le dejaron mensajes cariñosos y de apoyo en esta nueva etapa de su vida.

Recordemos que incluso hace unos días la bailarina emocionó dando a conocer que estaba pronta a enterarse del sexo de su bebé, noticia que aún no ha revelado, pero ha mostrado su lado más emotivo.