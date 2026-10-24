Qué se sabe del crimen de Sofía Sánchez, exprotagonista de Mamá a los 15

Según Fiscalía, el asesinato de la mujer habría ocurrido la noche del pasado 23 de agosto. El Ministerio Público apuntó a Jaime Peña Silva como el principal sospechoso.

El crimen de Sofía Sánchez, recordada por su participación en el programa Mamá a los 15, ha causado conmoción en el país durante los últimos días.

La joven se convirtió en madre durante su adolescencia, en 2015, año en que protagonizó un capítulo que actualmente acumula cerca de siete millones de reproducciones en Youtube.

Con el paso de los años, se conoció que Sánchez se encontraba en situación de calle en Peñalolén, luego de tener a su segundo hijo. Sin embargo, no fue hasta hace pocos días que su familia comenzó a buscarla.

¿Alguien sabe de la Sofía Sánchez que estaba en situación de calle durante el último tiempo? Vivía en Peñalolén, por los rucos de Avenida Tobalaba. Si alguien tiene alguna información sería de gran ayuda, la familia busca darle el descanso que cualquier ser humano merece”, se lee en una publicación anónima en un grupo de Facebook.

¿Qué se sabe del crimen de Sofía Sánchez?

Según indicó la Fiscalía, el homicidio habría ocurrido la noche del pasado 23 de agosto, cuando la mujer llegó hasta unos rucos instalados en Avenida Tobalaba para presuntamente consumir drogas.

El Ministerio Público apuntó hacia Jaime Peña Silva como el principal sospechoso del asesinato de Sánchez, un hombre que vive en situación de calle hace 20 años y quedó en prisión preventiva este viernes tras ser formalizado.

De acuerdo con los antecedentes entregados en la audiencia de formalización, Peña habría tenido una discusión con Sofía esa noche y la habría golpeado con un palo de punta de fierro en reiteradas ocasiones , para luego arrojar su cuerpo al canal San Carlos.

Una testigo de la situación entregó su testimonio a la Policía de Investigaciones (PDI): “Recuerdo que esa noche, mientras me encontraba con Claudia al interior de la carpa del Jaime, él estaba con Sofía afuera”.

“Escuché un grito de la mujer, por lo que me asomé a mirar. De pronto, veo al Jaime pegándole con un palo. Eso me asustó y salí corriendo”, relató.

Al día siguiente, una amiga de Sánchez intentó contactarse con ella, y al no tener éxito, le avisó a la pareja de la víctima, Cristopher, quien ingresó una denuncia por presunta desgracia y concurrió con la PDI al lugar de los hechos en medio de la investigación. Allí, encontraron unas prendas, que según él, eran de Sofía.