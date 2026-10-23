“No estamos en absoluto de acuerdo”: Padre de Mayerson Zapata rompe el silencio tras acuerdo reparatorio con Fran Maira

Mayerson Zapata recibirá $60 millones que se pagarán en 3 cuotas, pero tras pagar a la abogada, le quedarán cerca de $42 millones.

Este viernes, Luis Zapata rompió el silencio tras llegar a un acuerdo legal con Fran Maira por el accidente donde su hijo resultó gravemente herido en febrero de este año en Vitacura.

El acuerdo plantea el pago de $60 millones a Mayerson en 3 cuotas; sin embargo, recibirán cerca de $42 millones porque el resto está destinado a pagar el trabajo de la abogada.

Además, Fran Maira pagó una caución de $4 millones para que se levantaran las medidas cautelares.





¿Qué dijo Luis Zapata?

En conversación con LUN, Luis señaló: “No estamos nada satisfechos, pero ¿qué podemos hacer nosotros acá? No tenemos nada. Somos extranjeros”.

En esa misma línea, agregó: “Lo aceptamos porque queremos quitarnos este dolor de cabeza de encima porque estamos súper estresados con tanto trabajo, con la situación del niño”.

Zapata explicó que su hijo solo mueve las manos cuando está en su cama y hay una pierna cuya movilidad también perdió: “¿Quién dice que el niño va a valer esa plata, si el niño no habla, si no se puede valer por él mismo?”, cuestionó.

“Ya llevamos ocho meses con esta situación, es muy agotador. Lo aceptamos, pero no estamos en absoluto de acuerdo”, indicó Luis.

Mayerson se ha sometido a 10 cirugías desde el accidente y actualmente hace terapias en la Teletón, lo que le ha permitido sostener su cabeza y poder levantar una pelota.

“Lógico que este dinero nos ayudará, pero en cualquier momento nos pueden decir que por Mayerson no se puede hacer nada más”, explicó Zapata.

El padre de Mayerson recalcó que “la plata dura lo que dura una flor, porque el niño va a requerir muy buenos cuidados, buena alimentación, buenos tratamientos. Mayerson tiene mucha vida por delante y me duele mucho que ni siquiera la indemnización haya sido digna”.