Enel anuncia corte de luz sábado y domingo: revisa las comunas afectadas en Santiago

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de la región Metropolitana en distintos horarios.

Enel informó que 7 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este fin de semana (sábado 24 y domingo 25 de octubre) , de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de La Florida, Santiago, Providencia, Las Condes, Lampa, Pudahuel y Maipú, con horarios que podrían extenderse por hasta 6 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.

Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago para este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Sábado 24 de octubre

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 25 de octubre

Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.