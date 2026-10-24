Américo lanzó inesperada advertencia a su hija tras foto viral: “La revancha se viene”

El cantante dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Dayane Vega, pero también aprovechó la instancia para hacerle un particular reclamo por una situación que involucró a su hermana.

Américo reapareció en sus redes sociales para compartir a sus seguidores un emotivo saludo de cumpleaños para su hija Dayane Vega.

A través de un video que dejó en su cuenta de Instagram, el cantante le expresó cuánto la ama y lo importante que es para él.

Sin embargo, entre sus palabras también incluyó una inesperada advertencia relacionada con las fotos del concierto de BTS, donde fue viralizado durmiendo.





“Sé también que prometí no usar mis redes sociales para cosas personales y nada más para el trabajo, pero hoy debo y voy a romper esa regla porque la fecha lo amerita, la situación me obliga a hacerlo”, explicó.

En tono de advertencia, el cantante aseguró que su hija había actuado en complicidad con su hermana, por lo que le anticipó que se tomaría una revancha.

“Lo hiciste en complicidad de tu hermana, así que me debes una gigante y no creas que no me la voy a cobrar. La revancha se viene, así que apróntate con eso . Feliz cumpleaños, hija de mi corazón”, lanzó en tono de broma.

El emotivo mensaje de cumpleaños de Américo

Más allá de la advertencia, Américo también se refirió a la distancia que suele separarlo de su familia debido a sus compromisos laborales, una situación que ha coincidido en reiteradas ocasiones con fechas importantes.

“Siempre las fechas importantes, siempre me encuentro fuera del país, pero especialmente lejos de todos ustedes. Y hoy, lejos de ti, que es tu cumpleaños”, manifestó.

Pese a no poder acompañarla presencialmente, el artista le dedicó palabras de cariño y destacó el lugar que ocupa en su vida.

“Hija, quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que eres uno de mis más grandes orgullos junto con tus hermanos, que eres parte del motor de mi vida”, señaló.