Lo pillaron durmiendo: Américo reaccionó a foto viral en show de BTS y contó la verdad

El cantante nacional acudió acompañado de sus dos hijas al espectáculo del viernes 16 de octubre. Sin embargo, una imagen llamó la atención en redes sociales.

Américo se refirió a la fotografía que se viralizó en redes sociales, en la que aparece aparentemente dormido durante el concierto de BTS en el Estadio Nacional.

El cantante nacional acudió acompañado de sus dos hijas al espectáculo del viernes 16 de octubre.

Sin embargo, una imagen donde se le ve recostado y con lentes de sol terminó llamando la atención entre los usuarios.





La foto viral de Américo en concierto de BTS

En conversación con Página 7, el intérprete confirmó que era él quien aparecía en la fotografía y explicó que “fue una jornada larga, fui bien preparado con mi mantita y mi cojín favorito ”.

Lejos de incomodarse por la viralización, contó que aprovechó el momento para descansar y que también disfrutó del espectáculo junto a sus hijas.

“Me di una siesta increíble… y luego cantamos y bailamos un montón con mis niñas. Lo pasamos increíble”, aseguró.

Américo en el vip el medio mood de cancha pre concierto MSKDKSK https://t.co/qw2xNVUJvu — namu escuchó HEARTBEAT y spine breaker en vivo🇨🇱 (@cyphertrench) October 20, 2026

Respecto de quién captó el momento, surgió la posibilidad de que hubiera sido una de sus hijas. El cantante no descartó esa versión: “Sí, me quedé dormido, es obvio que ni supe quién la sacó”, contó.

“Pero seguro fue una de ellas (hijas)… Se vendrá mi revancha”, cerró.

Según la persona que viralizó la foto, toda la situación habría ocurrido en el sector de cancha VIP antes del show del grupo de K-pop.