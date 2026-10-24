Temblor hoy 24 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 24 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 24 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.6

Hora: 7:01 horas

Epicentro: 39 km al SE de Putre

Profundidad: 119 km

Magnitud: 3.2

Hora: 4:33 horas

Epicentro: 86 km al SE de Ollagüe

Profundidad: 212 km

Magnitud: 3.5

Hora: 3:41 horas

Epicentro: 97 km al E de Socaire

Profundidad: 241 km

Magnitud: 3.5

Hora: 2:38 horas

Epicentro: 110 km al E de San Pedro de Atacama

Profundidad: 277 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?