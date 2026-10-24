Exigían $200 mil: Dictan cadena perpetua tras secuestro con resultado de muerte en Temuco

La víctima, que permaneció cautiva durante un día, fue maniatada, privada de alimentación e hidratación y golpeada reiteradamente con elementos contundentes.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a cadena perpetua al autor de un secuestro con resultado de muerte ocurrido en la misma comuna.

Este viernes, en un fallo unánime, el tribunal también dictó condenas contra otros tres imputados, quienes recibieron distintas penas.

Todos fueron sancionados, además, con penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos, y sus derechos políticos.

En tanto, un quinto involucrado, menor de edad, deberá cumplir ocho años de internación en régimen cerrado, con un programa de reinserción social.





Secuestro con resultado de muerte en Temuco

Según lo acreditado por la Justicia, la noche del 21 de octubre de 2025, este grupo de secuestradores capturó a la víctima en el Terminal Rodoviario de Temuco para trasladarla hasta un inmueble.

En ese lugar la mantuvieron cautiva. Fue maniatada, privada de alimentación e hidratación y golpeada reiteradamente con elementos contundentes. De este modo, terminó con lesiones graves.

Los atacantes le exigieron a la madre de la víctima 200 mil pesos a cambio de su liberación. Y pese a que, la mujer transfirió $100 mil al día siguiente, la persona no fue liberada.

Finalmente, falleció en el inmueble por un edema cerebral, policontusiones severas y una disfunción multiorgánica aguda.

La Policía de Investigaciones (PDI) encontró su cuerpo la tarde del 22 de octubre en el lugar de los hechos.

En esa instancia también se detuvo a dos de los involucrados, que se dedicaban a la venta concertada de drogas en pequeñas cantidades.

De modo que, se incautó una balanza digital, 60 envoltorios de papel con cocaína y un papel cuadriculado envuelto en un trozo de plástico negro, contenedor de una sustancia en polvo color amarilla.