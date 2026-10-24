Detienen a adolescente de 15 años por presunta participación en encerrona a Mónica Rincón

El menor fue identificado en un segundo robo con intimidación ocurrida durante la misma noche en que le quitaron el vehículo a la periodista.

La Brigada Especializada de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado a un adolescente de 15 años por su presunta participación en la encerrona a la periodista Mónica Rincón.

De acuerdo con las autoridades, el menor habría cometido este crimen junto a una banda delictual organizada que atacó en diferentes puntos entre la noche del 19 de octubre y la madrugada del día 20.

Qué se sabe del detenido por encerrona a Mónica Rincón

El Inspector Nicolas Cifuentes, de la Brigada Investigadora de Robos Metoropolitana Centro Norte, detalló que esta jornada un grupo de la PDI llegó hasta la comuna de Huechuraba para detener a este menor de edad de nacionalidad chilena.





Tras una serie de investigaciones se ubicó a este adolescente en un “robo con intimidación, modalidad encerrona, en la comuna de Pudahuel“, por lo que se procedió a su detención.

Por su parte, el fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Occidente, añadió que el adolescente también fue identificado por una mujer con su hijo, quienes también fueron víctimas del robo de su auto.

Debido a esto es que el menor pasó a control de detención en la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente, en donde quedó con internación provisoria.