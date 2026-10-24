24/ 10/ 2026 20:37

Vecinos de Maipú realizan velatón por Benjamín Galdámez: lo que se sabe del crimen del joven desaparecido

La tarde de este sábado vecinos de la comuna de Maipú se reunieron para recordar a Benjamín Galdámez, el joven de 19 años que desapareció el martes recién pasado y habría sido asesinado por un amigo. De acuerdo con la fiscal Yasne Pastén, “se entrevistó a quién habría sido la última persona que estuvo con la víctima (…) y él ha confesado el delito de homicidio”. Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando labores de rastreo en el sector del Zanjón de la Aguada para dar con el cuerpo de la víctima.