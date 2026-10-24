“Agradezco el gesto”: presidente de la UDI revela llamada con Squella por dichos contra Hernán Larraín

El dirigente de la UDI aseguró que el republicano le ofrecerá personalmente sus disculpas al exministro de Justicia.

El presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, reveló este sábado una llamada telefónica que tuvo con el timonel republicano, Arturo Squella, a raíz de sus dichos contra el ex senador Hernán Larraín.

En este contexto, Ramírez informó que el dirigente del PR ofreció sus disculpas tras su publicación en X sobre la rebaja de condena a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores.





Qué dijo el pdte. de la UDI sobre disculpas de Squella

“He recibido una llamada del presidente del partido Republicano, Arturo Squella, en el que se ha disculpado por su publicación“, escribió esta tarde el diputado en su cuenta de X.

Sobre sus declaraciones contra el ex ministro de Justicia, Ramírez aseguró que Squella “me ha dicho que se comunicará personalmente con el ex senador Hernán Larraín para ofrecer sus disculpas“.

“Agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado”, cerró el presidente de la UDI.