Mónica Rincón habla por primera vez luego de ser víctima de una encerrona: “Fue súper violento”

El hecho ocurrió este martes pasada la medianoche cuando iba de regreso a su hogar, momento en el que fue abordada por delincuentes quienes la obligaron a bajarse de su vehículo.

La periodista Mónica Rincón sufrió una encerrona en la Autopista Central la madrugada del martes pasado, específicamente, en la salida hacia la Costanera Norte en dirección al oriente.

La comunicadora no se había pronunciado respecto a este hecho, sin embargo, desde Brasil, Rincón lo hizo y bastante emocionada.





Mónica Rincón se refiere a la violenta encerrona que sufrió

La periodista viajó a Brasil para ser parte de la cobertura de su canal en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de ese país y desde allá se refirió a la encerrona que sufrió la madrugada del martes.

“Fue un día súper duro. El que canal me dio la posibilidad de no viajar a Brasil, pero somos un equipo, y ese mismo equipo me ha apoyado en cada momento“, partió señalando Rincón quien además agradeció el apoyo recibido tras el robo de su vehículo.

“Fue súper violento. Fue muy duro. No es primera vez que me ocurre, pero encuentro que como somos una mesa y como todas las mesas chilenas, a veces tienen una patita coja, Hoy estoy un poco más coja por lo que me pasó, pero con el cariño y apoyo de todos se puede, y frente al privilegio que es informar, más un acontecimiento como este, no podía no estar”, cerró la conductora de noticias.