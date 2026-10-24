24/ 10/ 2026 21:39

Con sueldos de hasta $900 mil: Black Friday abre más de 3.500 puestos de trabajo

A finales de noviembre se llevará a cabo el Black Friday y no solo llegan los descuentos, sino también nuevas oportunidades de trabajo. Más de 3.500 puestos laborales se abrieron a lo largo del país, con sueldos que pueden alcanzar los $900 mil. Esta alternativa, que surge en medio de un complejo escenario laboral, permitirá que miles de personas puedan generar dinero durante algunas semenas y es que con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, las empresas también necesitan apoyo para Navidad y Año Nuevo.