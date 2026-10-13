Confirman fecha para postular a gift card 2.0 del Minvu: Entrega hasta $1,6 millones para casas y departamentos

El beneficio ahora se ampliará para beneficiar a un nuevo grupo de población, incluyendo nuevos tramos del Registro Social de Hogares y también a departamentos.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) prepara una nueva versión de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, denominada “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”, que permitirá a más familias acceder a recursos para realizar reparaciones en sus viviendas.

Entre las principales novedades de esta iniciativa dadas conocer en el sitio web se encuentra la ampliación de los tramos del Registro Social de Hogares (RSH) que podrán acceder al beneficio, además de la incorporación de los departamentos como un nuevo tipo de vivienda considerado en el programa.

El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, luego de la alta demanda registrada en la primera convocatoria, que contempla un aporte de hasta $1,6 millones para la compra de materiales de construcción .





¿Cuándo se puede postular a “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”?

Las postulaciones a la nueva versión de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar estarán disponibles desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre .

El proceso se realizará a través del sitio web oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por ahora, se deben conocer los detalles específicos de la convocatoria para confirmar las condiciones y los montos definitivos del beneficio.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Una de las principales modificaciones de “Tu Casa a Tu Pinta 2.0” será la ampliación de los hogares que podrán acceder a esta ayuda estatal.

Mientras que la convocatoria actualmente vigente está dirigida a mujeres jefas de hogar pertenecientes a los tramos del 70% al 100% del Registro Social de Hogares, la nueva versión considerará a familias ubicadas entre el 40% y el 90% del RSH .

De esta manera, podrán incorporarse hogares que hasta ahora quedaban fuera de las condiciones establecidas para la primera convocatoria.

Otra de las novedades será la incorporación de los departamentos, ya que la versión anterior estaba destinada a viviendas tipo casa.

Reparaciones que se pueden realizar

La nueva convocatoria contempla distintas alternativas de reparación, según el tipo de vivienda.

Casas: reparación de techumbres, trabajos en baños, cercos y rejas.

reparación de techumbres, trabajos en baños, cercos y rejas. Departamentos: reparación enfocada en el cambio o reemplazo de pisos.

Estas alternativas buscan ampliar las posibilidades de mejoramiento de las viviendas que podrán recibir el beneficio.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

Hasta el momento, el Minvu no ha informado oficialmente los montos específicos que tendrá la nueva versión “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”.

Como referencia, la primera convocatoria contempla un aporte máximo de hasta 40 UF, equivalente aproximadamente a $1,6 millones, dependiendo del tipo de reparación que se necesite realizar.

Los montos referenciales de la convocatoria anterior se distribuyen de la siguiente manera:

Techumbre: hasta 25 UF.

Baño: hasta 15 UF.

Cercos y rejas: hasta 40 UF.

Hay que señalar que estos valores corresponden a la versión anterior del beneficio, por lo que no se puede asegurar que se mantengan en la nueva convocatoria.