Moreira tras rebaja de pena a pederastas: “He tenido una gran desilusión de mi gobierno”

El senador oficialista utilizó sus redes sociales para cuestionar al Ejecutivo y al oficialismo por la aprobación de rebajas de penas en 56 casos de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA).

Este viernes, el senador de la UDI Iván Moreira manifestó sentirse “desilusionado” del Gobierno, luego de que se conocieran los decretos del Ministerio de Justicia que rebajaron las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

A través de X, el senador sostuvo que “yo por lealtad defenderé al presidente Kast en las buenas, en las malas y en los momentos difíciles, que han sido muchos“.

“Pero de corazón he tenido una gran desilusión de mi gobierno y también del oficialismo”, agregó el parlamentario oficialista en medio de los cuestionamientos a La Moneda por la rebaja de condena a pederastas.





Esta jornada, y ante los múltiples cuestionamientos, desde el Ministerio de Justicia anunciaron la suspensión de la tramitación de estos decretos, al mismo tiempo que anunciaron una serie de medidas legislativas para resolver lo que calificaron como “un vacío legal” que permite sumar a condenados por delitos sexuales a las rebajas de condena.

Sin embargo, el nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó revocar las 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra NNA: “Los que están ejecutoriados, se entiende que ya pasaron todo trámite legal, por lo tanto una suspensión no procede ”, sostuvo el subsecretario de la Segegob.

Desde las bancadas de oposición en tanto, firmaron este viernes una declaración conjunta en la que llamaron al presidente Kast a “asumir su responsabilidad” en los decretos y remover al ministro Fernando Rabat. Asimismo, anunciaron una sesión especial y el estudio de una eventual Acusación Constitucional contra el ministro de Estado.