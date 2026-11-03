Cerca de 30 disparos en Conchalí: hombre de 57 años quedó en riesgo vital tras balacera

El hombre recibió al menos cuatro impactos de bala, uno de los cuales alcanzó su columna y habría comprometido la movilidad de sus extremidades inferiores.

Un hombre de 57 años quedó en riesgo vital tras una balacera contra su casa en la comuna de Conchalí.

El hecho ocurrió cuando un grupo de desconocidos llegó aparentemente en un vehículo hasta el sector y efectuó cerca de 30 disparos en contra de la víctima , utilizando presuntamente un arma automática.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos cuatro proyectiles impactaron en distintas partes del cuerpo del sujeto, quien debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital San José debido a la gravedad de sus lesiones.





Entre las heridas que sufrió, dos impactos de bala alcanzaron su rostro a la altura del pómulo. Además, recibió disparos en otras zonas de su cuerpo, incluida la columna, situación que habría comprometido la movilidad de sus extremidades inferiores .

“Esta persona tiene aproximadamente cuatro impactos de bala en sus distintas partes del cuerpo y se encuentra en riesgo vital en este momento“, indicaron desde la Fiscalía ECOH.

La Fiscalía y equipos especializados del OS9 y Labocar se encuentran realizando las diligencias investigativas en el sitio del suceso para esclarecer las circunstancias del hecho.