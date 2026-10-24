“Habían unos grabándose”: Manifestantes incendiaron bus Red en Conchalí

Un grupo de personas participó en una manifestación convocada para conmemorar a Juan Aliste Vega, a dos semanas de su fallecimiento.

Manifestantes incendiaron un bus de Red Movilidad la noche de este viernes en la comuna de Conchalí, tras obligar a descender al conductor y a los pasajeros del vehículo.

Cerca de las nueve de la noche, un grupo de personas se congregó en una protesta convocada en redes sociales, que buscaba también conmemorar el fallecimiento de Juan Alista Vega ocurrido el pasado 11 de octubre.

El exintegrante del Movimiento Lautaro murió producto de un cáncer terminal, solo días después de haber solicitado un indulto humanitario al presidente José Antonio Kast.





Manifestantes incendiaron bus Red en Conchalí

Durante la protesta, distintos manifestantes lanzaron elementos contundentes e incluso incendiarios a personal de Carabineros, que ante la convocatoria acudieron de manera preventiva al lugar.

De manera paralela, en la intersección de Los Acacios con El Romeral, un grupo de personas habría solicitado al conductor y a los pasajeros de un bus de Red Movilidad a descender.

Así, habrían procedido a rociar con líquido acelerante el vehículo y la máquina terminó consumiéndose por completo por las llamas.

“No hay civiles lesionados, el conductor tampoco. Ahora se le está acogiendo la denuncia y posteriormente será trasladado a un centro asistencial”, comentó Carabineros la noche de este viernes.

Por su parte, un testigo relató lo ocurrido: “Una turba como de 20 personas, todos encapuchados de negro, vinieron y bajaron a la gente. La micro llevaba un ratito ya parada viendo todo ahí delante. Ahí lanzaron la bomba y explotó”.

“Habían unos grabándose a ellos mismos con cámaras profesionales”, agregó.