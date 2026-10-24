24/ 10/ 2026 10:53

“Apuntaron a mi marido con un arma”: Familia sufrió un violento portonazo en La Florida

La noche de este viernes, una familia sufrió un violento portonazo a las afueras de un condominio, donde habían estado celebrando el cumpleaños de un ser querido en la comuna de La Florida, específicamente en la intersección de Walker Martínez con La Araucanía. “Al momento de echar a andar el auto se acercó una camioneta blanca y se puso delante de nosotros. Apuntaron a mi marido con un arma, nos revisaron, nos sacaron todo lo que teníamos en los bolsillos y nos bajaron. Eran por lo menos cinco jóvenes, varios estaban armados”, relató una víctima.