Por primera vez en 216 años: María Soledad Acevedo alcanza el grado de general en el Ejército

El ascenso se concretó durante el proceso anual de designación del Alto Mando 2027 y reconoce sus 32 años de trayectoria al servicio de la institución.

El Ejército de Chile marcó un hito en su historia este viernes, tras anunciar el ascenso de la coronel María Soledad Acevedo San Martín, quien se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de general de brigada en los 216 años de trayectoria de la institución.

La promoción se dio en el marco del proceso de designación anual del Alto Mando para 2027 y reconoce una trayectoria de 32 años de servicio , durante los cuales ha ejercido distintas responsabilidades vinculadas a la logística, la salud y la administración de recursos institucionales.

“Para mí es un orgullo recibir esta responsabilidad tan grande que me entregó la Institución y la confianza del mando”, destacó la nueva general.





¿Quién es María Soledad Avecedo San Martín?

María Soledad Acevedo San Martín es ingeniera politécnica militar, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el Ejército de Chile y se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de general en la Institución.

A lo largo de su carrera ha ocupado puestos en la División Logística, la dirección de la Central Odontológica del Ejército y la jefatura del Departamento de Finanzas de la División de Salud

Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como jefa de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE), organismo dependiente de la División de Salud.

Como parte del Alto Mando 2027, asumirá la Dirección de Finanzas del Ejército , cargo que desempeñará tras su ascenso al grado de general de brigada.

“Estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar”, valoró.