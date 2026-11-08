¡Meta superada! Teletón 2026 recaudó más de $46 mil millones y emocionó a Don Francisco

La Teletón 2026 superó su meta al recaudar más de $46 mil millones. Don Francisco celebró emocionado el resultado durante el cierre en el Estadio Nacional.

La Teletón 2026 logró superar su meta de recaudación durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, luego de alcanzar los $46.204.313.130 en el último cómputo anunciado durante el cierre televisivo realizado en el Estadio Nacional.

La cifra desató la celebración entre los animadores y el público presente. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Don Francisco, quien agradeció visiblemente emocionado el apoyo de los chilenos tras una campaña que reconoció como especialmente difícil.

La emoción de Don Francisco tras superar la meta

“Este es un año difícil para lograr la meta. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar”, expresó el histórico animador. Además, destacó el aporte de las empresas y especialmente de quienes participaron desde distintos puntos del país: “Nuevamente creyeron en lo que hemos hecho durante 48 años”.

Durante la celebración, Carmen Gloria Arroyo también dedicó emotivas palabras a Don Francisco, destacando su trayectoria y el legado que ha construido al frente de la cruzada solidaria. “Unir a un país con tantas diferencias y en una situación como la que estamos viviendo no es fácil”, expresó la animadora. “Muchas gracias por el gran legado que nos deja”, agregó ante los aplausos del público.

La emoción también llegó hasta Iaán Calderón, niño embajador de esta edición, quien celebró el resultado junto a su familia. “Me siento súper feliz. Siento que mi esfuerzo valió la pena”, afirmó ante los aplausos del público.

Tras 27 horas de transmisión y una jornada marcada por las historias de rehabilitación y las presentaciones artísticas, Santaferia estuvo a cargo del cierre musical de la Teletón 2026, poniendo fin a una nueva edición de la campaña solidaria que consiguió superar su objetivo de recaudación.

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