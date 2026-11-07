07/ 11/ 2026 22:21

Las familias detrás de las víctimas en colisión en la Ruta de la Fruta: Era el recorrido habitual de muchos

CHV Noticias pudo conversar con algunos familiares de las víctimas del fatal accidente de tránsito en la Ruta de la Fruta. Un conductor de ambuncia apodó al sector como “la carretera de la muerte” tras los choques a los que había acudido anteriormente, ahora llegó a reconocer a su hijo, quien falleció y dejó a una niña de 9 años. Por su parte, un amigo de uno de los choferes de la micro reveló que estaba en su día libre y había viajado a buscar una moto que se había comprado.