07/ 11/ 2026 22:57

Tienen 11 y 3 años: Revelan detalles sobre menores de edad involucrados en fatal accidente en Ruta de la Fruta

La noche de este sábado se entregaron más detalles sobre dos menores de edad que resultaron heridos tras la fatal colisión en la Ruta 66. Uno de ellos tiene 11 años y viajaba con algunos familiares rumbo a ver un show de la Teletón, sin embargo, debió ser trasladado hasta el Hospital Van Buren por una fractura de cadera. Por otro lado, a bordo de la micro también iba un niño de 3 años que viajaba con su abuela, la cual lo protegió durante el impacto y a raíz de esto terminó falleciendo, mientras que el menor se encuentra fuera de riesgo vital.