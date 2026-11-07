Julianne Moore dedica emotivo mensaje de despedida a Sebastián Lelio: “Una de las experiencias más hermosas”

La actriz mostró su primera fotografía junto al cineasta durante la producción de la película Gloria Bell.

Este sábado la actriz de Hollywood, Julianne Moore, despidió al cineasta chileno Sebastián Lelio junto a una fotografía de la primera vez que se conocieron.

Junto a un sentido mensaje de adiós, la protagonista de la película Gloria Bell publicó en su perfil de Instagram contando su experiencia trabajando con el chileno, generando cientos de comentarios.





Qué dijo Julianne Moore sobre Sebastián Lelio

“Cuando Sebastian Lelio y yo nos conocimos tomamos una polaroid para conmemorar el momento en que decidimos hacer una película juntos. Él dijo que solo lo haría si lo hacía yo y yo dije que solo lo hacía si él lo hacía“, partió contando Moore.

En la misma publicación recordó cómo fue ser parte de una producción suya: “Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera. Sebastian era considerado, tierno, alegre y empático. Un cineasta completamente exigente, se las arregló para capturar los minutos detalles de la vida cotidiana, nada se le escapó”.

“Espero que supiera lo mucho que el mundo amaba su punto de vista y lo que nos sentimos por él en sus películas. Hemos perdido a una persona tan hermosa. Mi más sentido pésame a Amalia, a su familia, y a todos los que lo queríamos mucho”, cerró la actriz.