Hasta 37° este domingo: Alertan por temperaturas extremas en 5 regiones del país
Revisa a continuación con las temperaturas máximas que marcarán los termómetros este domingo 8 de noviembre.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por “temperaturas extremas” para este domingo en cinco regiones del país, fenómeno que haría llegar a 37° C en algunos sectores.
Debido a una dorsal en altura es que el calor se hará presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Las zonas que tendrán temperaturas extremas este domingo
Según indicó el organismo, esta alerta se mantendría solo durante la tarde de mañana 8 de noviembre. Las zonas que se verán afectadas y las temperaturas máximas que tendrán son:
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa: Máxima de 33°-35°
- Precordillera y valles precordilleranos: Máxima de 35°-37°
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: Máxima de 31°-33°
- Valle: Máxima de 33°-35°
- Precordillera: Máxima de 33°-35°
Región de O’Higgins
- Valle: Máxima de 33°-35°
- Precordillera: Máxima de 33°-35°
Región del Maule
- Valle: Máxima de 33°-35°
- Precordillera: Máxima de 33°-35°