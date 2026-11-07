Hasta 37° este domingo: Alertan por temperaturas extremas en 5 regiones del país

Revisa a continuación con las temperaturas máximas que marcarán los termómetros este domingo 8 de noviembre.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por “temperaturas extremas” para este domingo en cinco regiones del país, fenómeno que haría llegar a 37° C en algunos sectores.

Debido a una dorsal en altura es que el calor se hará presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las zonas que tendrán temperaturas extremas este domingo

Según indicó el organismo, esta alerta se mantendría solo durante la tarde de mañana 8 de noviembre. Las zonas que se verán afectadas y las temperaturas máximas que tendrán son:

Región de Valparaíso

Cordillera Costa : Máxima de 33°-35°

: Máxima de 33°-35° Precordillera y valles precordilleranos: Máxima de 35°-37°

Región Metropolitana

Cordillera Costa : Máxima de 31°-33°

: Máxima de 31°-33° Valle : Máxima de 33°-35°

: Máxima de 33°-35° Precordillera: Máxima de 33°-35°





Región de O’Higgins

Valle : Máxima de 33°-35°

: Máxima de 33°-35° Precordillera: Máxima de 33°-35°

Región del Maule