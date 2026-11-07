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Hasta 37° este domingo: Alertan por temperaturas extremas en 5 regiones del país

Revisa a continuación con las temperaturas máximas que marcarán los termómetros este domingo 8 de noviembre.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por “temperaturas extremas” para este domingo en cinco regiones del país, fenómeno que haría llegar a 37° C en algunos sectores.

Debido a una dorsal en altura es que el calor se hará presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las zonas que tendrán temperaturas extremas este domingo

Según indicó el organismo, esta alerta se mantendría solo durante la tarde de mañana 8 de noviembre. Las zonas que se verán afectadas y las temperaturas máximas que tendrán son:

Región de Valparaíso

  • Cordillera Costa: Máxima de 33°-35°
  • Precordillera y valles precordilleranos: Máxima de 35°-37°

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: Máxima de 31°-33°
  • Valle: Máxima de 33°-35°
  • Precordillera: Máxima de 33°-35°

Región de O’Higgins

  • Valle: Máxima de 33°-35°
  • Precordillera: Máxima de 33°-35°

Región del Maule

  • Valle: Máxima de 33°-35°
  • Precordillera: Máxima de 33°-35°
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