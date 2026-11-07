Teletón 2026 EN VIVO: Mira aquí el cierre desde el Estadio Nacional

Revisa a continuación la programación del cierre del evento solidario y cuál es la meta a la que se debe llegar este año.

Quedan solo algunas horas para que finalice la Teletón 2026, evento solidario en que todos los chilenos y chilenas buscan apoyar el funcionamiento de los institutos de rehabilitación de la fundación que ayuda a miles de niños y niñas al año.

Con Isidora Uribe, la exembajadora de la campaña 2011, como protagonista de la noche, desde el Estadio Nacional se vivirán los últimos shows y donaciones para llegar a la meta de este año.

Programación cierre Teletón 2026

A contar de las 21:00 horas comenzará la transmisión de cierre, la cual iniciará con la interpretación del himno oficial de este año, a cargo de SINAKA y Princesa Alba junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

Durante la noche se espera la participación de artistas nacionales e internacionales, entre ellos:

Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Julianno Sosa, Polimá Westcoast y Marcianeke

Tito El Bambino

Leo Rey

Santaferia

Alanys Lagos

Gondwana

Picus

Por su parte, también existirán presentaciones en torno al humor con la nueva rutina de Stefan Kramer, además de un show de Los Rodantes Invisibles y el show de ilusionismo de Jean Paul Olhaberry.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Luego de las 27 horas de transmisión televisiva, la meta de la cruzada solidaria para este año es de $44.253.268.546 , misma cifra del último cómputo de la Teletón 2025.





Cabe destacar que si quieres cooperar en la iniciativa puedes hacer una transferencia bancaria a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile.