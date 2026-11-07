Alcalde de Navidad cancela actividades municipales tras fatal accidente en Ruta de la Fruta

Las autoridades hicieron un llamado a actuar con respeto ante la divulgación de nombres e imágenes de las víctimas fatales producto de la colisión.

La municipalidad de Navidad se refirió la tarde de este sábado al fatal accidente en la Ruta de la Fruta, siniestro en que un camión chocó con una micro rural y un vehículo particular, dejando a 11 personas fallecidas.

Debido a esto es que el municipio decidió tener unas horas de luto por los vecinos fallecidos, decisión que anunció a través de sus redes sociales.

Qué dijo la Municipalidad de Navidad

“Ante el lamentable y grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de hoy en la Ruta 66, comuna de Santo Domingo, que involucró a una micro del recorrido Pupuya–Llolleo, un camión y un vehículo particular, como Municipalidad de Navidad expresamos nuestro más profundo pesar por las víctimas fatales y las personas lesionadas“, partieron diciendo en su Instagram.





Reiterando el compromiso con brindar apoyo a las familias de las víctimas, agregaron: “Nuestro alcalde (S), Carlos Patricio Catalán Núñez, junto al Honorable Concejo Municipal y todo el equipo municipal, manifiesta sus más sinceras condolencias a las familias que hoy enfrentan esta dolorosa pérdida”.

Sobre la misma, añadieron que debido a la tragedia es que “se suspenden las actividades deportivas municipales programadas“. Bajo la misma línea de guardar respeto a las víctimas es que se hizo un llamado “a actuar con responsabilidad (…) evitando compartir información, nombres o imágenes que no hayan sido confirmados oficialmente”.

“En estos momentos de profundo dolor, acompañamos con respeto, solidaridad y cariño a todas las familias afectadas por esta tragedia“, cerraron las autoridades de Navidad.