Jugador de Colo Colo es detenido por conducir ebrio y protagonizar accidente de tránsito en Providencia

El futbolista Leandro Hernández protagonizó un accidente de tránsito alrededor de las 5:00 de la madrugada.

Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, fue detenido tras colisionar en estado de ebriedad en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro en la comuna de Providencia.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el futbolista conducía con 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, cifra que, de acuerdo con la legislación chilena, corresponde a conducción en estado de ebriedad.

Jugador de Colo Colo es detenido tras colisionar ebrio en Providencia

El teniente Francisco Cabezas de la Subcomisaría Providencia Sur señaló que Hernández quedó detenido en la subcomisaría. Luego será trasladado hasta un centro asistencial para realizarle un test de alcoholemia.

En tanto, la otra persona involucrada en la colisión fue asistida por personal del SAMU, quienes la acercaron al Hospital del Salvador para tratar lesiones y realizar el mismo test que al futbolista.





Además, el carabinero afirmó que el futbolista se mantuvo en el lugar del accidente a la espera de la llegada de los efectivos policiales.

“El estruendo fue bastante fuerte, despertó a vecinos del sector, quienes afortunadamente entregaron antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público”, señaló Cabezas.

De acuerdo con los antecedentes otorgados por Fiscalía, Hernández cruzó con luz roja , provocando el accidente.

Detienen a Leandro Hernández previo a partido clave de Colo Colo

Colo Colo visitará a Ñublense este domingo en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzun, donde se enfrentarán en un duelo clave por la Liga de Primera.

Los Albos son los líderes del campeonato con 58 puntos y se encuentran a una victoria de asegurar el título.

Leandro Hernández no fue citado a este encuentro digno de una final, debido a que cuenta con un esguince medial en el tobillo izquierdo que se lo imposibilitó.