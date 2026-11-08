Programas Programación Señal en vivo
/

Temblor hoy 8 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este domingo 8 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 8 de noviembre, en Chile

Magnitud: 5.2
Hora: 8:58 horas
Epicentro: 12 km al SE de Pisagua
Profundidad: 63 km

 

Magnitud: 3.7
Hora: 8:24 horas
Epicentro: 18 km al O de Mina Collahuasi
Profundidad: 108 km

 

Magnitud: 3.2
Hora: 8:12 horas
Epicentro: 29 km al SE de Pica
Profundidad: 114 km

 

Magnitud: 4.0
Hora: 4:02 horas
Epicentro: 68 km al E de Socaire
Profundidad: 241 km

Magnitud: 3.9
Hora: 4:02 horas
Epicentro: 73 km al E de Socaire
Profundidad: 240 km

 

Magnitud: 3.2
Hora: 3:18 horas
Epicentro: 65 km al SE de Baquedano
Profundidad: 88 km

 

Magnitud: 3.3
Hora: 1:55 horas
Epicentro: 83 km al E de Socaire
Profundidad: 228 km

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile

Seguir en Seguir en