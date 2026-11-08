Temblor hoy 8 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 8 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 8 de noviembre, en Chile

Magnitud: 5.2

Hora: 8:58 horas

Epicentro: 12 km al SE de Pisagua

Profundidad: 63 km

Magnitud: 3.7

Hora: 8:24 horas

Epicentro: 18 km al O de Mina Collahuasi

Profundidad: 108 km

Magnitud: 3.2

Hora: 8:12 horas

Epicentro: 29 km al SE de Pica

Profundidad: 114 km

Magnitud: 4.0

Hora: 4:02 horas

Epicentro: 68 km al E de Socaire

Profundidad: 241 km

Magnitud: 3.9

Hora: 4:02 horas

Epicentro: 73 km al E de Socaire

Profundidad: 240 km

Magnitud: 3.2

Hora: 3:18 horas

Epicentro: 65 km al SE de Baquedano

Profundidad: 88 km

Magnitud: 3.3

Hora: 1:55 horas

Epicentro: 83 km al E de Socaire

Profundidad: 228 km

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile