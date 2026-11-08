Investigan hallazgo de cadáver al interior de sitio abandonado en Melipilla

Fiscalía ECOH y la PDI se trasladaron hasta la intersección de las calles Correa con Yecora para iniciar las diligencias.

Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan el hallazgo de un cadáver este sábado en Melipilla.

Según el fiscal Francisco Lanas, el cuerpo corresponde a un hombre de alrededor de 40 años de edad.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, Carabineros de Chile recibió un llamado durante la noche del sábado que daba cuenta de la presencia del cadáver al interior de un sitio abandonado.





De esta manera, Fiscalía ECOH se trasladó hasta la intersección de las calles Correa con Yecora para iniciar las diligencias.

Junto a la Brigada de Homicidios (BIH) de la PDI trabajan para establecer la causa de muerte y las circunstancias en las que el hombre falleció.

En ese sentido, de acuerdo con el fiscal, se comenzó un empadronamiento de testigos y un levantamiento de cámaras.