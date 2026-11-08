08/ 11/ 2026 08:37

VIDEO | Conducía ebrio y cruzó con luz roja: así fue el accidente que terminó con jugador de Colo Colo detenido

Se dieron a conocer imágenes del momento exacto en que Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, protagonizó un violento accidente de tránsito en Providencia, que terminó con su detención durante la madrugada de este domingo por conducir en estado de ebriedad, en una jornada clave para los Albos. El registro de una cámara de seguridad muestra cómo el futbolista no respetó la luz roja de un semáforo y colisionó con otro vehículo que transitaba por avenida Pocuro.