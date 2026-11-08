FOTO | Vocalista de Ke Personajes permanece detenido: así quedó el policía que habría sido golpeado por Emanuel Noir

Emanuel Noir quedó detenido hasta el martes y será formalizado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

La Policía de Entre Ríos en Argentina reveló una imagen que muestra cómo quedó el rostro del oficial que presuntamente fue golpeado por Emanuel Noir, vocalista de la banda de cumbia Ke Personajes.

El artista fue detenido durante la madrugada del sábado en la ciudad de Concepción del Uruguay, luego de intentar ingresar a un casino que ya había cerrado sus puertas.

Un amigo suyo identificado como Nicolás Gómez, de 29 años, también fue arrestado.

Noir será formalizado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. A la espera de la audiencia permanecerá detenido hasta el martes en la alcaidía de la Comisaría Primera, un centro de alojamiento transitorio para quienes quedan a disposición de la justicia.

En la fotografía compartida por la institución se ven los cortes que la víctima, de 40 años, recibió en su nariz, frente y sus pómulos que incluso terminaron inflamados.

Según indicó la Policía de Entre Ríos, estos habrían sido provocados por los anillos que Emanuel Noir llevaba puestos.

Los antecedentes de Emanuel Noir: estuvo detenido en 2023

En 2023, el vocalista de Ke Personajes también fue detenido en Concepción del Uruguay tras formar parte de una riña callejera. Esa vez, se encontraba en estado de ebriedad.

En esa instancia, Emanuel Noir golpeó a un presunto propietario de un gimnasio ubicado en esa localidad, quien luego lo increpó mientras el artista permanecía tendido en el suelo.

Esta pelea quedó registrada en un video que fue difundido por los usuarios de internet y causó revuelo en redes sociales.