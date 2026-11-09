Peka Parra se casó en la playa: la actriz mostró detalles de su matrimonio civil en Papudo

La integrante del Club de la Comedia mostró distintos momentos de la ceremonia y de los minutos previos mientras preparaba su maquillaje y peinado.

Ingrid “Peka” Parra se casó con su pareja Paulo Henríquez en una ceremonia civil realizada en la playa, en Papudo, región de Valparaíso.

La noticia la dio a conocer la actriz este sábado, a través de las redes sociales de un nuevo proyecto de docu-reality, denominado Modo Bride, que busca registrar los procesos detrás de un matrimonio.

Mediante tres videos, Parra mostró distintos momentos de la ceremonia: su caminata hacia el altar en medio de la arena, cuando sellaron su matrimonio y cuando posaron con su libreta del Registro Civil.





Además, la integrante del Club de la Comedia compartió el detrás de escena y los minutos previos mientras preparaba su maquillaje y peinado en compañía de su familia.

Peka Parra se comprometió el pasado julio tras una romántica propuesta ocurrida en Río de Janeiro, Brasil, con un anillo que cuenta con un diamante rodeado por otros pequeños diamantes y un aro con incrustraciones.

“Hoy prometo seguir eligiéndote cada día, cuidar nuestro amor y construir contigo el hogar que ambos soñamos”, expresó en ese momento la actriz.

Tras haberse casado, Parra publicó historias de Instagram en distintos aeropuertos con Paulo Henríquez, lo que indicaría que viajaron para celebrar su luna de miel. “Mi marido”, escribió en una de ellas.

Revisa los registros del matrimonio de Ingrid “Peka” Parra

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