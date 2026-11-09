Russell Brand es condenado a 10 años de cárcel por violación y agresión sexual

La sentencia fue establecida por un tribunal de Londres, luego de que el actor británico fuera declarado culpable de cuatro delitos el pasado jueves.

El actor y comediante Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwak, en Londres, estableció la sentencia luego de que el británico de 51 años fuera declarado culpable el pasado jueves.

En el inicio de su juicio, el pasado 14 de octubre, la fiscalía calificó a Brand de “depredador sexual despiadado, calculador y manipulador” y sostuvo que perseguía “de forma insaciable” sus deseos sexuales.

De acuerdo con los testigos de lo ocurrido en el tribunal, tras conocer la medida, el actor miró a su esposa, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos y le dijo “te quiero”.

Brand será trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir su condena durante mínimo siete años antes de poder acceder a una libertad condicional.





Russell Brand es condenado por violación y agresión sexual

Brand cometió un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Del total de la condena, 10 años corresponden a una violación ocurrida en 2009, a una joven de 21 años que el actor conoció después de un show en Londres.

Los tres episodios de agresión sexual corresponden al año 2004, cuando Brand tocó a una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar; a 2005, cuando besó y manoseó a una trabajadora de Capital Radio en un pasillo; y a 2009, cuando le pidió un masaje a una trabajadora de Channel 4 durante una grabación.

No obstante, el jurado absolvió al comediante de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.