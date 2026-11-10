Temblor hoy 10 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 10 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, martes 10 de noviembre, en Chile

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 06:13 horas

06:13 horas Epicentro: 83 km al SE de Socaire.

83 km al SE de Socaire. Profundidad: 206 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 04:14 horas

04:14 horas Epicentro: 84 km al O de San Antonio de los Cobres.

84 km al O de San Antonio de los Cobres. Profundidad: 234 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 04:04 horas

04:04 horas Epicentro: 41 km al NE de Pica.

41 km al NE de Pica. Profundidad: 102 km

Magnitud: 2.6

2.6 Hora: 03:07 horas

03:07 horas Epicentro: 41 km al O de Ollagüe.

41 km al O de Ollagüe. Profundidad: 136 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 02:15 horas

02:15 horas Epicentro: 45 km al O de Quillagua.

45 km al O de Quillagua. Profundidad: 80 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 01:57 horas

01:57 horas Epicentro: 56 km al SO de Mina Collahuasi.

56 km al SO de Mina Collahuasi. Profundidad: 114 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 01:33 horas

01:33 horas Epicentro: 76 km al E de Monte Patria.

76 km al E de Monte Patria. Profundidad: 117 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 01:24 horas

01:24 horas Epicentro: 26 km al O de Parque Fray Jorge.

26 km al O de Parque Fray Jorge. Profundidad: 28 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 00:54 horas

00:54 horas Epicentro: 73 km al NE de Calama.

73 km al NE de Calama. Profundidad: 107 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 00:48 horas

00:48 horas Epicentro: 122 km al SE de Mina La Escondida.

122 km al SE de Mina La Escondida. Profundidad: 138 km

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 00:27 horas

00:27 horas Epicentro: 14 km al N de Paihuano.

14 km al N de Paihuano. Profundidad: 95 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?