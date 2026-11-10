Programas Programación Señal en vivo
/

Temblor hoy 10 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Este martes 10 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, martes 10 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 06:13 horas
  • Epicentro: 83 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 206 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 04:14 horas
  • Epicentro: 84 km al O de San Antonio de los Cobres.
  • Profundidad: 234 km
  • Magnitud: 2.7
  • Hora: 04:04 horas
  • Epicentro: 41 km al NE de Pica.
  • Profundidad: 102 km
  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 03:07 horas
  • Epicentro: 41 km al O de Ollagüe.
  • Profundidad: 136 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 02:15 horas
  • Epicentro: 45 km al O de Quillagua.
  • Profundidad: 80 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 01:57 horas
  • Epicentro: 56 km al SO de Mina Collahuasi.
  • Profundidad: 114 km
  • Magnitud: 2.7
  • Hora: 01:33 horas
  • Epicentro: 76 km al E de Monte Patria.
  • Profundidad: 117 km
  • Magnitud: 3.8
  • Hora: 01:24 horas
  • Epicentro: 26 km al O de Parque Fray Jorge.
  • Profundidad: 28 km
  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 00:54 horas
  • Epicentro: 73 km al NE de Calama.
  • Profundidad: 107 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 00:48 horas
  • Epicentro: 122 km al SE de Mina La Escondida.
  • Profundidad: 138 km
  • Magnitud: 2.5
  • Hora: 00:27 horas
  • Epicentro: 14 km al N de Paihuano.
  • Profundidad: 95 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile

Seguir en Seguir en