Temblor hoy 10 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 10 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, martes 10 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 2.8
- Hora: 06:13 horas
- Epicentro: 83 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 206 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 04:14 horas
- Epicentro: 84 km al O de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 234 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 04:04 horas
- Epicentro: 41 km al NE de Pica.
- Profundidad: 102 km
- Magnitud: 2.6
- Hora: 03:07 horas
- Epicentro: 41 km al O de Ollagüe.
- Profundidad: 136 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 02:15 horas
- Epicentro: 45 km al O de Quillagua.
- Profundidad: 80 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 01:57 horas
- Epicentro: 56 km al SO de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 114 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 01:33 horas
- Epicentro: 76 km al E de Monte Patria.
- Profundidad: 117 km
- Magnitud: 3.8
- Hora: 01:24 horas
- Epicentro: 26 km al O de Parque Fray Jorge.
- Profundidad: 28 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 00:54 horas
- Epicentro: 73 km al NE de Calama.
- Profundidad: 107 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 00:48 horas
- Epicentro: 122 km al SE de Mina La Escondida.
- Profundidad: 138 km
- Magnitud: 2.5
- Hora: 00:27 horas
- Epicentro: 14 km al N de Paihuano.
- Profundidad: 95 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile