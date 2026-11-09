Recibió un inesperado gesto de Cuco Cerda: Daniela Aránguiz se encuentra hospitalizada en una clínica

La panelista de farándula no entregó detalles sobre su estado de salud, pero recibió regalos de Cuco Cerda y la compañía de su madre.

Este lunes, Daniela Aránguiz encendió las alarmas entre sus seguidores tras mostrarse hospitalizada en una clínica capitalina.

La panelista de farándula recibió la compañía de su madre y un romántico gesto de Cuco Cerda, con quien dio indicios de una reconciliación.





¿Qué pasó con Daniela Aránguiz?

A través de su cuenta de Instagram, Daniela mostró cómo su madre y Cuco le regalaron ramos de flores y les agradeció a ambos por el gesto.

Aunque no entregó detalles sobre su estado de salud, Aránguiz comentó: “Uno nunca deja de ser hijo; estoy en la clínica y cachen quién se hospitalizó conmigo: mi mamá”.

Además, Daniela y Cuco volvieron a seguirse en redes sociales, luego de los rumores que se filtraron en los últimos días, donde se aseguraba que Catalina Vallejos le había coqueteado a Cerda en una fiesta.

Finalmente, el rumor fue negado por ambos; mientras que Daniela desmintió haber cancelado su participación en Teletón 2026 por esta situación.

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