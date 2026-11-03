“Mi silencio es advertencia”: Cuco Cerda y Daniela Aránguiz encienden rumores de quiebre tras compartir ácidas publicaciones

Mientras que Cuco comparte mayoritariamente publicaciones relacionadas con las mujeres narcisistas y su comportamiento, Daniela insiste en que su silencio no significa dejar las cosas en paz.

Este martes, Daniela Aránguiz y José Manuel “Cuco” Cerda encendieron las alarmas en redes sociales ante una posible ruptura sentimental entre ambos.

Esto debido a las publicaciones que ambos han compartido en sus redes sociales, sumado a que también se dejaron de seguir en Instagram.





¿Qué compartieron Cuco Cerda y Daniela Aránguiz?

A través de su cuenta de Instagram, Daniela compartió un texto que dice: “Hay quienes dan lecciones de valores con la misma facilidad que traicionan a los suyos”.

Además, agrega: “Hablan de respeto, lealtad y dignidad, pero cambian de cara según les conviene y, por mucho que disfracen sus palabras, los actos siempre terminan diciendo la verdad”.

Y luego, publicó otro texto que asegura: “Mi silencio es advertencia”, una frase que también expuso en su sección de historias.

Por su parte, Cuco hizo lo mismo: “A la mujer narcisista le encanta decir: ‘Quiero una relación que me dé paz'” y “La mujer que más desconfía es quien más esconde”, dicen los primeros compartidos.

En esa misma línea, llamó la atención, dado que uno de los textos indica: “Los rumores pueden destruir tu relación”.

Acto seguido, Cerda compartió una lista donde expone una lista con las características de una mujer narcisista, la cual indica: “Te hace sentir culpable por expresar tus emociones. Convierte cada conversación en un ataque hacia ti”.

Además, añade: “Necesita admiración constante para sentirse superior. Se victimiza cuando la enfrentas con la verdad. Usa el silencio para castigarte emocionalmente. Minimiza tus logros y exagera los suyos”.

“Te confunde hasta hacerte dudar de tu realidad. Coquetea con otros para provocarte inseguridad”, dice finalmente la publicación.

Sin embargo, ni Cuco ni Daniela se han referido al tema directamente para confirmar o desmentir los rumores que alertaron a los seguidores en las últimas horas.

Revisa las publicaciones de Instagram: