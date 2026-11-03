“Era insostenible” y “un poco tóxico”: Matías Oviedo se sinceró sobre las razones de su ruptura con Camila Hirane

“Tuvimos nuestros momentos, nos quisimos mucho y fuimos felices, pero no fue sostenible en el tiempo”, aseguró el actor.

Este martes, el actor Matías Oviedo se sinceró sobre su relación con Camila Hirane, con quien estuvo desde 2016 hasta el 2020.

El participante de Fiebre de Canto estuvo en el último capítulo del Carpool de dicho programa, donde se refirió a las razones del quiebre y tildó el vínculo como “tóxico”.





¿Por qué terminaron Matías Oviedo y Camila Hirane?

Fiel a su estilo, Rosinelli y Jaime Proox le pidieron que tomara una carta con un emoji para definir a las personas que le nombrarían, entre ellas, Camila Hirane.

Al respecto, él levanta la carta con una cara llorando y dice: “Fue una relación muy intensa. Creo que los dos éramos muy intensos, nos potenciábamos esta densidad”.

En esa misma línea agregó: “La Camila es heavy y yo también puedo ser heavy. Entonces, terminó siendo una relación super heavy”.

“Nosotros éramos dos pólvoras con la Camila que explotábamos, explotábamos, explotábamos”, explicó Matías, quien aseguró que era “un poco tóxico”.

El actor también confesó que “con la Camila era insostenible. Tuvimos nuestros momentos, nos quisimos mucho y fuimos felices, pero no fue sostenible en el tiempo”.

“Para mí también fue agotador. Fue terrible porque tampoco terminamos tan bien”, sinceró Matías.

Mientras esto ocurría, ambos estaban grabando una teleserie, lo que dificultó el proceso: “El ambiente del set era tenso. La Camila me tiraba los palos por el micrófono, yo aguantando, pero después pasó”, detalló.

Finalmente, Oviedo conoció a su esposa, Macarena Sarras, a quien definió como alguien que “me bajara estas revoluciones (…) Somos un complemento súper bueno”, concluyó.

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