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Aguas Andinas anuncia corte del suministro en 9 comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.  

La empresa indicó que las comunas afectadas serán: Conchalí, Renca, Recoleta, Vitacura, Las Condes, Lo Prado, Macul, San Bernardo y Buin. 

Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 3 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 4.
  • Renca: Desde las 15:15 horas hasta las 21:00 del martes 3 de noviembre.
  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 5.
  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 5.
  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 5.
  • Lo Prado: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 06:00 del jueves 5.
  • Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.
  • San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.
  • San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.
  • Buin: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 5.
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