Aguas Andinas anuncia corte del suministro en 9 comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La empresa indicó que las comunas afectadas serán: Conchalí, Renca, Recoleta, Vitacura, Las Condes, Lo Prado, Macul, San Bernardo y Buin.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 3 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 4.

Renca: Desde las 15:15 horas hasta las 21:00 del martes 3 de noviembre.

Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 5.

Vitacura: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 5.

Las Condes: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 5.

Lo Prado: Desde las 15:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 06:00 del jueves 5.

Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.

San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.

San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 4 de noviembre.