“Algo en su momento…”: Christell Rodríguez se sinceró sobre acusación de Mon Laferte contra exproductor de Rojo

Mon Laferte acusó de acoso a Jaime Román en el podcast de María Jimena Pereyra y Carolina Soto, instancia donde reveló que le dio un beso sin su consentimiento.

Este martes, Christell Rodríguez se refirió a los dichos de Mon Laferte, quien acusó de acoso a Jaime Román, exproductor del programa Rojo.

“Nadie me iba a creer a mí, si nos hacían sentir que no valíamos nada”, dijo Laferte en el podcast de María Jimena Pereyra y Carola Soto, donde comentó que Román le dio un beso sin su consentimiento.





¿Qué dijo Christell Rodríguez?

Consultada por Que Te Lo Digo sobre estas acusaciones, Christell señaló: “La verdad, nunca tuve un contacto directo; siempre estuvieron mis papás de por medio, así que de verdad no puedo decir mucho al respecto”.

En esa misma línea, aseguró: “Lo saludé (a Jaime Román) un par de veces; sé que fue parte de las producciones y todo eso”.

“Nunca me enteré bien de todo lo que pasó, solo vi extractos pequeños y tampoco nunca lo conversé con Mon ni con Caro, ni con Jimena”, explicó Rodríguez.

Sin embargo, Christell fue tajante en decir que “obviamente, si ellas se sintieron pasadas a llevar, me imagino que debe haber sido una muy horrible experiencia”.

“Algo en su momento se debió haber hecho que quizás no se hizo y, como están los tiempos, creo que ahora no se toleraría de la forma en que se dio en ese tiempo”, concluyó.