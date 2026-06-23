¿Será él? Reflotan dichos de Carolina Soto y María Jimena Pereyra contra excompañero de Rojo tras polémica

Luego de sus declaraciones en el podcast “Y nos fuimos a capilla”, usuarios comenzaron a rescatar antiguos registros que revelarían la identidad del artista que tildaron de “malagradecido”.

María Jimena Pereyra y Carolina Soto generaron repercusiones en redes sociales luego de sus dichos contra un excompañero de Rojo por supuestamente “renegar” de su paso por el programa de talentos.

Todo ocurrió en su podcast Y nos fuimos a capilla donde, si bien no dijeron el nombre del aludido, usuarios comenzaron a rescatar antiguos registros que podrían revelar la identidad del misterioso artista.

Recordemos que las cantantes manifestaron su molestia con un exparticipante. “Cada vez que ese hombre habla de que ‘Rojo no sé qué’, yo digo: ‘No seas malagradecido’”, comentó Soto en el espacio digital.

Incluso, la misma ganadora de Top Chef VIP aseguró que esta persona “le caía como el forro” y que nunca será considerado como invitado en su podcast.





¿A quién se referían María Jimena Pereyra y Carolina Soto?

Tras la difusión de esas declaraciones, varios usuarios recordaron una entrevista que ambas concedieron en 2014 al desaparecido programa Sin Dios ni Late de Zona Latina, conducido entonces por Carola Brethauer.

En aquella conversación, Pereyra y Soto repasaron diversas experiencias de su paso por el exitoso programa de talentos y fueron consultadas sobre quién consideraban que había sido el compañero “más pesado de todos”.

Según los registros que volvieron a circular en redes sociales, ambas coincidieron en identificarlo únicamente con las iniciales “MG”, una referencia que rápidamente fue asociada por los seguidores del programa a Mario Guerrero.

“No hay que renegar del programa, porque nos dio bastante en un inicio”, afirmó Soto en esa oportunidad, muy en sintonía con sus actuales dichos.

Aquellas declaraciones fueron ampliamente debatidas en programas de farándula de la época, entre ellos SQP. En este último espacio, Pereyra señaló que en los tiempos de Rojo “había un nivel de tensión por la competencia, pero nunca tanta mala onda como para odiar a una persona“.

Carolina, en tanto, puntualizó que “en todos los trabajos hay gente que te cae muy bien y otra que te cae muy mal (…) Eso es todo lo que dijimos, no dijimos nombre ni apellido”.