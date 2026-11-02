“Qué bien lo pasábamos”: Chino Ríos enciende las alarmas tras publicar video con quien sería su expareja 30 años menor

Además, el extenista volvió a seguir en redes sociales a Christin Chelsea y dejó de seguir a Tamara Cornejo.

Este lunes, Marcelo “Chino” Ríos encendió la polémica, tras publicar un video con quien parece ser su expareja 30 años menor, Christin Roberts.

Además, el extenista dejó de seguir a Tamara Cornejo, eliminó todas las fotografías juntos y, en reemplazo, volvió a seguir a Christin.





¿Qué pasó con el Chino Ríos?

A través de su cuenta de Instagram, Ríos publicó un video en una habitación y él se encuentra apoyado en el ventanal, mientras una mujer que sería Roberts lo graba y se ríe.

También agregó una fotografía donde aparece una joven de espaldas con las características de ella y escribió: “Lindos recuerdos, qué bien lo pasábamos”.

Christin mantuvo una relación con Marcelo que fue confirmada por Paula Pavic en 2024. Ella explicó que Roberts es la hija del personal trainer de Ríos.

Pavic estuvo presente en Podemos Hablar en ese mismo año, donde comentó que conoció a Christin antes de su separación.

“Siento que esa también es una de las razones por la que tomamos la decisión, porque yo veía que él estaba con su vista en otro lado. No me refiero a ella en específico, pero sí siento que yo no era lo suficiente para él”, indicó finalmente.

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