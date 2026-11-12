“¡Mamá, se está incendiando!”: María Alberó y su hija vivieron fuerte episodio durante su viaje a Argentina

“Fue terrible, pero no nos pasó nada”, dijo María Alberó, mientras que Iván Zamorano dijo: “Está de película de terror”.

Durante la tarde de este jueves, Blu Dumay expuso un estremecedor episodio que vivió con su madre, María Alberó, durante un viaje a Argentina.

La joven expuso que ambas decidieron arrendar un departamento tipo estudio en el país trasandino cuando vivieron un incendio.





¿Qué dijo Blu Dumay?

A través de su cuenta de Instagram, Blu explicó que todo se originó por un secador de pelo que se veía viejo y que llamó su atención.

“Tiraba como muy poquitito aire y se notaba que estaba malo. Entonces apagué el secador, lo desenchufé y me fui donde mi mamá”, expuso la joven.

En ese momento, María Alberó estaba intentando dormir, cuando Blu se percata de que había olor “a plástico quemado” en el ambiente.

“Entonces, me voy al baño y les juro que veo una llama de fuego enorme hasta el techo. Ahí fue cuando yo entré en pánico y comienzo a gritar: ‘¡Mamá, se está incendiando el departamento!’ (…) Y mi mamá no se asomó ni siquiera a ver el fuego, que salió corriendo e intentó buscar ayuda”, dijo Blu.

El cosmetiquero de la hija de María Alberó estaba en la zona donde se incendió el secador, cayendo sus restos en productos como skincare y maquillaje.

“Yo agarro una toalla y comienzo a tratar de apagar ese fuego. Les juro que no se apagaba nunca. Yo literalmente veía cómo se derretía el secador con el fuego y caía encima”, explicó la joven.

El relato de Blu impactó a sus seguidores y luego ella confirmó que, tras el incendio, las trasladaron a otro departamento: “Lo más importante es que hayamos estado bien todos y que no pasó a mayores”, reflexionó.

“Realmente fue una travesía. Y si preguntan, no, no había extintor en ningún lado de ese piso”, dijo Blu, mientras que María Alberó comentó: “Fue terrible, pero no nos pasó nada”.

Finalmente, Iván Zamorano dijo: “Está de película de terror” y la historia de Dumay se viralizó rápidamente en redes sociales.

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