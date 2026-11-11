“No tiene cura”: amiga de Diego Pánico revela nuevo diagnóstico de “alto riesgo” que vive el influencer

Al joven se le encontraron dos mutaciones de factores de alto riesgo, sumado a que no cuenta con medicación hace 72 horas.

Este miércoles, Catalina Gálvez actualizó el estado de salud de su amigo, Diego Pánico, quien se encuentra hace 72 horas sin medicación por falta de especialistas.

Diego sufrió un tromboembolismo pulmonar hace una semana y en las últimas horas solicitó ayuda para encontrar un hematólogo especialista en coagulación y un cirujano vascular que pueda ayudarlo a retomar su tratamiento anticoagulante.





¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Diego Pánico?

El influencer y su amiga habían expuesto en redes sociales que se comunicaron con múltiples recintos médicos, los cuales solo tienen hora disponible para diciembre a pesar de haber explicado la gravedad de su situación.

Aunque Diego fue dado de alta, Catalina explicó en su cuenta de Instagram que la situación se complejizó.

“Les explicamos lo que tiene, pero ahora nos encontramos con algo más: tiene una mutación de dos factores que son de alto riesgo”, señaló la joven.

Catalina dejó en claro que Diego explicará en mayor detalle próximamente lo que significan estas mutaciones y agregó: “No me dejes solita, amigo. Te necesito aquí, con esa alegría y ese corazón tan lindo que tienes”.

“Hoy necesitamos contactos de los mejores especialistas, apoyo y muchas oraciones. Solo queremos que Diego tenga la oportunidad de seguir viviendo y disfrutando de la vida”, indicó Gálvez.

Finalmente, la joven preguntó por los monjes de Brasil y dejó en claro que “la enfermedad de las mutaciones que tiene mi amigo no tiene cura”.

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