AHORA | Sismo sacude a la zona sur de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud

El temblor se produjo a 45 kilómetros del noroeste de Ancud.

Un fuerte sismo se registró la tarde de este miércoles en la zona sur del país.

Se trató de un temblor de magnitud 5.1, con epicentro a 45 kilómetros al noroeste de Ancud en la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento se originó a 19 kilómetros de profundidad.

Hora Local: 2026/11/11 16:21:15, mag: 4.9, Lat: -41.58, Lon: -74.21, Prof: 19.46, Loc : 45.11 km al NO de Ancud — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 11, 2026