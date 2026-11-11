Sismo remece al norte chico del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 15:41 horas de este miércoles 11 de noviembre.

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este miércoles 11 de noviembre a la región de Atacama en el norte chico del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:41 horas, a 21 kilómetros al noroeste de Alto del Carmen.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 94 kilómetros.