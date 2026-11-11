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Sismo remece al norte chico del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 15:41 horas de este miércoles 11 de noviembre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este miércoles 11 de noviembre a la región de Atacama en el norte chico del país. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:41 horas, a 21 kilómetros al noroeste de Alto del Carmen. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 94 kilómetros.

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