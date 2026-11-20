El Huaso formará parte de un homenaje a Lautaro de Buin, elenco que consiguió el ascenso a la Segunda División para la temporada 2027.

Mauricio Isla volverá a pisar una cancha de fútbol y jugará un partido muy especial. El Huaso fue invitado a participar en un homenaje por el ascenso de Lautaro de Buin.

El Toqui del Maipo aseguró su participación en la edición 2027 de la Segunda División Profesional, lo que será celebrado con un gran encuentro.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el elenco Metropolitano confirmó que el ex lateral “regresa a su comuna, con su gente, para ser parte de una jornada inolvidable”.





Mauricio Isla se suma a especial partido de Lautaro de Buin

El duelo se realizará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Lautaro de Buin, donde las entradas tienen un costo de 3.000 pesos.

“Nos vemos el domingo mi gente”, escribió en Instagram Isla, quien decidió dejar el profesionalismo a los 38 años.

El ex seleccionado nacional anunció en septiembre su retiro de la actividad, poniendo fin a una extensa carrera que incluyó pasos por clubes de Italia, Inglaterra, Francia, Turquía, Brasil y Argentina.

Su último club fue Colo Colo, donde jugó una temporada y media en la que ganó la Liga de Primera 2024 y la Supercopa ese mismo año.