Mauricio Isla festejó cumpleaños de Emily Matute con tierno gesto: “Cada día es un regalo”

El Huaso sorprendió a su pareja con un romántico mensaje, flores, regalos y hasta torta. “Juro que trataré de que siempre seas feliz”, escribió.

Un día muy especial fue el que vivieron Mauricio Isla y Emily Matute este 3 de noviembre, jornada en que la modelo festejó su cumpleaños.

La joven venezolana celebró sus 28 primaveras, lo que fue parovechado por el Huaso que la sorprendió con un tierno gesto y diversos regalos.

Esto incluyó un romántico mensaje en Instagram, destacando la admiración por su pareja y el deseo de continuar escribiendo historias.





El romántico gesto de Mauricio Isla con Emily Matute

El ex futbolista comenzó: “Feliz cumpleaños, mi hermosa reina. Admiro tu fuerza, tu valentía, tu belleza y la forma en que enfrentas cada día los desafíos”.

“No busco un para siempre, busco un mañana contigo, porque contigo cada día es un regalo que quiero abrir despacio. Te mereces mucho mi corazón bella y juro que trataré de que siempre seas feliz. Te amo mi venezolana divina”, agregó.

El posteo reveló parte de los obsequios que le entregó el otrora defensa, donde se observó algunas bolsas de una reconocida marca, flores y hasta torta.

Adicionalmente, la imagen mostró un mensaje escrito a manos por una de las hijas de Isla, generando el agradecimiento de Matute.

“Ay, mi amor hermoso. Qué bonito es compartir la vida contigo y seguir construyendo tantos momentos juntos. Gracias por tu amor, por cuidarme y por querer verme siempre feliz. Te amo muchísimo, mi vida”, respondió.

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